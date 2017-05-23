Отчеты о доходах за прошлый год предоставили депутаты Гордумы Ростова

Так, самый состоятельный из ростовских депутатов Валерий Левченко имеет в собственности 2 жилых дома, более 10 земельных участков и 5 легковых автомобилей импортного производства. Помимо этого, в долевой собственности депутата значатся гаражи, земельные участки и грузовые автомобили.