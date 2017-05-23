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Отчеты о доходах за прошлый год предоставили депутаты Гордумы Ростова

23 мая 2017, 14:32
Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону предоставили отчеты о доходах за прошлый год, следует из документов на сайте администрации донской столицы.

"Самый несостоятельный из депутатов заработал 203,2 тысячи рублей, самый большой доход превысил 78 миллионов рублей", -указано в документах.

Так, самый состоятельный из ростовских депутатов Валерий Левченко имеет в собственности 2 жилых дома, более 10 земельных участков и 5 легковых автомобилей импортного производства. Помимо этого, в долевой собственности депутата значатся гаражи, земельные участки и грузовые автомобили.

Олег Соловьев, чей доход оказался самым небольшим, владеет квартирой площадью в 22,8 квадратного метра и домом площадью в 711 квадратных метров.

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