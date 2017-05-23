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Птичий грипп из Ростовской области добрался до челябинского предприятия

23 мая 2017, 15:47
Вирус птичьего гриппа, найденный в индейке на предприятии "Евродон" в Ростовской области, проник в Челябинскую область, сообщает региональный Россельхознадзор.

Опасный вирус был найден на предприятии "Вдохновение" в городе Миас Челябинской области. Источником распространения птичьего гриппа стала продукция "Евродона" которая была поставлена из Ростовской области. В двух образцах филе индейки, которые были отправлены в лабораторию на анализ, был обнаружен возбудитель генетического материала вируса гриппа птиц.

В настоящее время на предприятии в Миасе проводят дезинфекцию помещений и прилегающей территории. Планируется, что в печах будет сожжено 4187 килограммов замороженной продукции "Евродона".

Как сообщалось ранее, зараженная продукция донского производителя была обнаружена в Краснодарском крае, Кировской, Московской, Воронежской областях, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане и Приморском крае.

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия#Опросы
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