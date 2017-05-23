Птичий грипп из Ростовской области добрался до челябинского предприятия

Опасный вирус был найден на предприятии "Вдохновение" в городе Миас Челябинской области. Источником распространения птичьего гриппа стала продукция "Евродона" которая была поставлена из Ростовской области. В двух образцах филе индейки, которые были отправлены в лабораторию на анализ, был обнаружен возбудитель генетического материала вируса гриппа птиц.