Птичий грипп из Ростовской области добрался до челябинского предприятия

Опасный вирус был найден на предприятии "Вдохновение" в городе Миас Челябинской области. Источником распространения птичьего гриппа стала продукция "Евродона" которая была поставлена из Ростовской области. В двух образцах филе индейки, которые были отправлены в лабораторию на анализ, был обнаружен возбудитель генетического материала вируса гриппа птиц.
В настоящее время на предприятии в Миасе проводят дезинфекцию помещений и прилегающей территории. Планируется, что в печах будет сожжено 4187 килограммов замороженной продукции "Евродона".
Как сообщалось ранее, зараженная продукция донского производителя была обнаружена в Краснодарском крае, Кировской, Московской, Воронежской областях, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане и Приморском крае.
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