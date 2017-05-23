Выпускники вузов недостаточно владеют иностранными языками – эксперт

"В связи с растущими межгосударственными связями очевиден разрыв между имеющимися образовательными стандартами и социальным заказом", - сказала Тогобецкая. Работодатели вынуждены нанимать дополнительных переводчиков и отдельных сотрудников по межкультурному общению для решения рабочих задач. Поэтому квалифицированные специалисты вынуждены дополнительно изучать иностранные языки, чтобы соответствовать уровню своих иностранных коллег. В свою очередь, заинтересованный в подобных специалистах работодатель вместо курса повышения квалификации своих специалистов в первую очередь проводит корпоративное лингвистическое обучение.
Альтернативой обучения иностранным языкам в России является обучение за рубежом, которое по своей эффективности намного превышает обучение в России из-за погружения в языковую среду и прогрессивных методик обучения. Ежегодно все больше и больше ростовчан едут в Англию, США, Канаду и другие страны для улучшения своих коммуникативных навыков и быстрого прогресса в изучении иностранного языка.Тогобецкая привела обзор цен на обучение: краткосрочный языковой курс для взрослого в Великобритании будет стоить не меньше 10 тысяч рублей за одну неделю, плюс проживание, перелет и получение визы; в США обойдется в 16 тысяч рублей, проживание – 11 тысяч рублей за неделю. Академический год обучения - 9 месяцев - обойдется примерно в 330-370 тысяч рублей. "Длительные языковые курсы в США можно назвать очень экономичными из расчета стоимости понедельно", - отмечает эксперт.