Выпускники вузов недостаточно владеют иностранными языками – эксперт

Альтернативой обучения иностранным языкам в России является обучение за рубежом, которое по своей эффективности намного превышает обучение в России из-за погружения в языковую среду и прогрессивных методик обучения. Ежегодно все больше и больше ростовчан едут в Англию, США, Канаду и другие страны для улучшения своих коммуникативных навыков и быстрого прогресса в изучении иностранного языка.Тогобецкая привела обзор цен на обучение: краткосрочный языковой курс для взрослого в Великобритании будет стоить не меньше 10 тысяч рублей за одну неделю, плюс проживание, перелет и получение визы; в США обойдется в 16 тысяч рублей, проживание – 11 тысяч рублей за неделю. Академический год обучения - 9 месяцев - обойдется примерно в 330-370 тысяч рублей. "Длительные языковые курсы в США можно назвать очень экономичными из расчета стоимости понедельно", - отмечает эксперт.