Артур Парфенчиков назвал приоритетные отрасли развития экономики Карелии

В Карелии скоро появится кластер федерального значения, что будет способствовать развитию аквакультуры. Парфенчиков отметил, что товарное рыбопроизводство Карелии сейчас находится в пятерке лучших среди регионов страны. С появлением необходимой инфраструктуры в республике должно увеличиться производство рыбы и рыбного корма, поставки которого пойдут в близлежащие регионы. Рыбоперерабатывающие заводы Карелии обладают потенциалом, который позволит им справиться со 100 тысячами тонн рыбы, причем как своей, так и привезенной из других субъектов РФ.