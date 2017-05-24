Артур Парфенчиков назвал приоритетные отрасли развития экономики Карелии

Как сообщил Парфенчиков, в Карелии есть перспективные проекты, особенно в таких отраслях, как экономика, медицина и социальная сфера. Все эти наработки нужно соединить в одну программу и реализовать ее, заявил врио главы. Об этом пишет издание "Новые известия".
Парфенчиков считает позитивным фактором, что региональные и федеральные власти смогли наладить сотрудничество с бизнесом, в частности, с АФК "Система", который пришел на Сегежский ЦБК и поможет важнейшему предприятию Карелии.
Парфенчиков не мог пройти мимо проблемы, которая касается неудовлетворительного состояния дорожного покрытия в Карелии. Руководитель республики предложил передать некоторые региональные трассы в федеральное подчинение, чтобы сократить давление на бюджет Карелии, который не сможет справиться с ремонтом всех дорог. В настоящее время эта инициатива рассматривается Минтрансом РФ.
Парфенчиков считает сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность теми сферами, которые могут подстегнуть рост экономики Карелии. Молочка и птицеводство республики уверенно развиваются и приносят ощутимые результаты. Этим летом в Олонецком районе республики начнет работать новый сыроваренный завод. Для фермеров-скотоводов это прекрасный шанс сбывать свою продукцию и увеличивать поголовье, уверен врио главы.
В Карелии скоро появится кластер федерального значения, что будет способствовать развитию аквакультуры. Парфенчиков отметил, что товарное рыбопроизводство Карелии сейчас находится в пятерке лучших среди регионов страны. С появлением необходимой инфраструктуры в республике должно увеличиться производство рыбы и рыбного корма, поставки которого пойдут в близлежащие регионы. Рыбоперерабатывающие заводы Карелии обладают потенциалом, который позволит им справиться со 100 тысячами тонн рыбы, причем как своей, так и привезенной из других субъектов РФ.
Отдельное внимание Парфенчиков уделил диким ягодам, растущим в районе Северного Приладожья. Дикоросы не встречаются возле городов. Эти богатые витаминами и минералами ягоды могут обогатить казну Карелии на миллиарды рублей, если организовать их продажу по стране и за рубеж. Кроме того, ягоды могут стать узнаваемым кондитерским брендом Карелии.
Парфенчиков убежден, что традиционная для Карелии лесная промышленность нуждается в модернизации. Врио главы предлагает внедрить систему интенсивного лесопроизводства, которая обеспечит бюджет миллиардами долларов и евро. Эта система успешно действует в Финляндии и Швеции. АФК, а также другие компании республики, которые занимаются лесопроизводством, уже готовы к освоению этой системы.
Руководитель республики ожидает большой отдачи и от развития туристической отрасли. Так, Парфенчиков считает важным уделять внимание спорту, особенно кайтингу и скандинавским конькам. В Онежской губе жители и гости Карелии смогут заняться кайтингом, который представляет собой серфинг по снегу на доске и с парусом.