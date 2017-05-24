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Posted 24 мая 2017, 10:52

Published 24 мая 2017, 10:52

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

С начала года объем ввода нового жилья в Ростове вырос на 10%

24 мая 2017, 10:52
За период с января по апрель текущего года объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился на 10%, сообщила горадминистрация.

"Рост отмечается во всей строительной сфере города, в котором проходят подготовительные мероприятия к Чемпионату по футболу 2018 года", - сказано в сообщении.

В Ростове полным ходом идет строительство таких масштабных объектов, как новые аэропорт и стадион, обустраивают Левый берег и проводят реконструкцию центра города. Кроме того, после ремонта полностью изменятся подъезды к донской столице.

Отмечается, что среди городов-миллионников Ростов занимает лидирующие позиции по объему и темпу возведения жилья.

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#Экономика#Новости
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