С начала года объем ввода нового жилья в Ростове вырос на 10%

За период с января по апрель текущего года объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился на 10%, сообщила горадминистрация.

"Рост отмечается во всей строительной сфере города, в котором проходят подготовительные мероприятия к Чемпионату по футболу 2018 года", - сказано в сообщении. В Ростове полным ходом идет строительство таких масштабных объектов, как новые аэропорт и стадион, обустраивают Левый берег и проводят реконструкцию центра города. Кроме того, после ремонта полностью изменятся подъезды к донской столице. Отмечается, что среди городов-миллионников Ростов занимает лидирующие позиции по объему и темпу возведения жилья. р3