С начала года объем ввода нового жилья в Ростове вырос на 10%

Posted 24 мая 2017, 10:52
Published 24 мая 2017, 10:52
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Рост отмечается во всей строительной сфере города, в котором проходят подготовительные мероприятия к Чемпионату по футболу 2018 года", - сказано в сообщении.
В Ростове полным ходом идет строительство таких масштабных объектов, как новые аэропорт и стадион, обустраивают Левый берег и проводят реконструкцию центра города. Кроме того, после ремонта полностью изменятся подъезды к донской столице.
Отмечается, что среди городов-миллионников Ростов занимает лидирующие позиции по объему и темпу возведения жилья.
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