В Ростовской области получили прибыль 67,9% крупных и средних предприятий

При этом прибыль получили лишь 67,9% региональных предприятий. Основное влияние на финансовый результат среднего и крупного бизнеса в области оказали предприятия обрабатывающих производств, прибыль которых за три месяца превысила 6,6 миллиарда рублей.
Положительный результат — 2,1 миллиарда рублей продемонстрировали также предприятия в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха, и крупные и средние ритейлеры, прибыль которых составила 1,2 миллиарда рублей.
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