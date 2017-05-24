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В Ростовской области получили прибыль 67,9% крупных и средних предприятий

24 мая 2017, 13:00
По итогам первых трех месяцев текущего года крупные и средние предприятия Ростовской области получили сальдированную прибыль в размере 10,4 миллиарда рублей, сообщается на сайте Ростовстата.

При этом прибыль получили лишь 67,9% региональных предприятий. Основное влияние на финансовый результат среднего и крупного бизнеса в области оказали предприятия обрабатывающих производств, прибыль которых за три месяца превысила 6,6 миллиарда рублей.

Положительный результат2,1 миллиарда рублей продемонстрировали также предприятия в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха, и крупные и средние ритейлеры, прибыль которых составила 1,2 миллиарда рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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