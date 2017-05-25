Автопроизводитель отзывает 42 тыс Nissan Almera с российского рынка

Будут отозваны машины, сошедшие с конвейера с ноября 2012 года по июнь 2015 года с VIN-кодами, список которых был опубликован ведомством. Авто отзовут из-за неисправности заднего стекла, которое могло быть допущено в ходе сборки транспорта. Стекло могло быть вмонтировано без грунтового слоя, из-за этого оно может частично отсоединиться от кузова. В этом случае автовладельцы могут отмечать возрастание уровня шума и попадание влаги в салон.