rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2017, 20:29

Published 25 мая 2017, 20:29

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Автопроизводитель отзывает 42 тыс Nissan Almera с российского рынка

25 мая 2017, 20:29
Российское представительство автобренда Nissan заявило об отзыве свыше 42,26 тысячи авто Nissan Almera, эти данные предоставил Росстандарт.

Будут отозваны машины, сошедшие с конвейера с ноября 2012 года по июнь 2015 года с VIN-кодами, список которых был опубликован ведомством. Авто отзовут из-за неисправности заднего стекла, которое могло быть допущено в ходе сборки транспорта. Стекло могло быть вмонтировано без грунтового слоя, из-за этого оно может частично отсоединиться от кузова. В этом случае автовладельцы могут отмечать возрастание уровня шума и попадание влаги в салон.

Владельцам таких авто нужно обратиться в ближайшим дилерским центром и записаться на ремонтные работы. Специалисты проведут их бесплатно.

р2

Нравится ли вам модель Nissan Almera?
Проголосовало: 0 чел.
#Технологии#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика