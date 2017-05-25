Ростовский СК не может найти дело уволенного начальника ГО и ЧС

Posted 25 мая 2017, 09:31
Published 25 мая 2017, 09:31
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В среду региональные СМИ написали о том, что Сергей Заворотинский снят с должности, его подозревают в превышении должностных полномочий. Подозреваемый, по версиям СМИ, приобрел на средства бюджета насос за 11 миллионов рублей. Вместо Заворотинского временно назначен Александр Наумов.
"Мы уже второй день ищем это уголовное дело, однако не можем найти", - отметил сотрудник ведомства.
В городской администрации воздержались от каких-либо комментариев по поводу увольнения Заворотинского.