Ростовский СК не может найти дело уволенного начальника ГО и ЧС

В среду региональные СМИ написали о том, что Сергей Заворотинский снят с должности, его подозревают в превышении должностных полномочий. Подозреваемый, по версиям СМИ, приобрел на средства бюджета насос за 11 миллионов рублей. Вместо Заворотинского временно назначен Александр Наумов.