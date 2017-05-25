"Ростовводоканал" ввел дополнительное время работы из-за очередей

Posted 25 мая 2017, 09:07
Published 25 мая 2017, 09:07
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Очереди вызваны переходом на новые квитанции и прямой расчет за потребленную воду", - сказано в публикации.
Отмечается, что руководство "Ростовводоканала" добавило 1 час работы ежедневно и сделало ранее выходной понедельник рабочим днем. С 24 мая все пункты работают с 8.00 до 18.00 с понедельника по субботу включительно.
Отдельно "Ростовводоканал" принес горожанам извинения за столпотворения в своих пунктах приема.
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