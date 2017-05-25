rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2017, 15:11

Published 25 мая 2017, 15:11

Modified 11 сентября 2022, 08:45

Updated 11 сентября 2022, 08:45

У дочери экс-главы Ростова нашли не выставленную на торги недвижимость

25 мая 2017, 15:11
Проведенная конкурсным управляющим инвентаризация имущества обанкротившейся дочери экс-градоначальника Ростова-на-Дону Михаила Чернышева предпринимателя Ольги Чернышевой выявила неучтенную недвижимость, следует из документов, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь идет о месте на парковке в одном из домов в центральной части Ростова, площадь которого составляет 44,5 квадратных метра. Данное имущество было оценено в 474 тысячи рублей.

Напомним, что Ольга Чернышева была признана виновной в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Однако даже это наказание предприниматель не понесла, поскольку попала под амнистию.

Также Чернышеву обязали выплатить потерпевшим по 11,3 миллиона рублей. После арбитражный суд признал дочь экс-главы Ростова банкротом, финансовые претензии были предъявлены банками, частными компаниями и департаментом имущественно-земельных отношений города. В настоящее время имущество Ольги Чернышевой практически распродано в счет погашения долговых обязательств. С молотка ушли 13 земельных участков в Аксайском районе, автомобиль Toyota Camry и квартира в центре Ростова, а также участок земли неподалеку от ТЦ "Горизонт", площадь которого составляет 602 квадратных метра.

р2

Считаете ли Вы Михаила Чернышева эффективным градоначальником?
Проголосовало: 0 чел.
Материалы по теме
Имущество, принадлежащее дочери экс-главы Ростова, выставлено на торги
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика