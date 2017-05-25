У дочери экс-главы Ростова нашли не выставленную на торги недвижимость

Также Чернышеву обязали выплатить потерпевшим по 11,3 миллиона рублей. После арбитражный суд признал дочь экс-главы Ростова банкротом, финансовые претензии были предъявлены банками, частными компаниями и департаментом имущественно-земельных отношений города. В настоящее время имущество Ольги Чернышевой практически распродано в счет погашения долговых обязательств. С молотка ушли 13 земельных участков в Аксайском районе, автомобиль Toyota Camry и квартира в центре Ростова, а также участок земли неподалеку от ТЦ "Горизонт", площадь которого составляет 602 квадратных метра.