У дочери экс-главы Ростова нашли не выставленную на торги недвижимость

Posted 25 мая 2017, 15:11
Published 25 мая 2017, 15:11
Modified 11 сентября 2022, 08:45
Updated 11 сентября 2022, 08:45
Речь идет о месте на парковке в одном из домов в центральной части Ростова, площадь которого составляет 44,5 квадратных метра. Данное имущество было оценено в 474 тысячи рублей.
Напомним, что Ольга Чернышева была признана виновной в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Однако даже это наказание предприниматель не понесла, поскольку попала под амнистию.
Также Чернышеву обязали выплатить потерпевшим по 11,3 миллиона рублей. После арбитражный суд признал дочь экс-главы Ростова банкротом, финансовые претензии были предъявлены банками, частными компаниями и департаментом имущественно-земельных отношений города. В настоящее время имущество Ольги Чернышевой практически распродано в счет погашения долговых обязательств. С молотка ушли 13 земельных участков в Аксайском районе, автомобиль Toyota Camry и квартира в центре Ростова, а также участок земли неподалеку от ТЦ "Горизонт", площадь которого составляет 602 квадратных метра.
р2