В Ростове только 5% домов энергоэффективны

"Есть мнение, что нужно принять нормативы с 1 июня в двух вариантах. Для домов, которые выполнили энергосберегающие мероприятия, то есть, например, дом оборудован светодиодными лампами. И энергопотребление в таких домах низкое. Думаю, это не больше пяти процентов от общего числа домов", - сообщил Светличный.