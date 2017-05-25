В Ростове только 5% домов энергоэффективны

Согласно постановлению Правительства РФ, в Ростовской области должны быть утверждены новые нормативы общедомовых нужд до 1 июня 2017 года.
"Есть мнение, что нужно принять нормативы с 1 июня в двух вариантах. Для домов, которые выполнили энергосберегающие мероприятия, то есть, например, дом оборудован светодиодными лампами. И энергопотребление в таких домах низкое. Думаю, это не больше пяти процентов от общего числа домов", - сообщил Светличный.
Он сказал, что второй вариант нормативов может быт предусмотрен для большинства домов, в которых такие мероприятие не выполнены. "Нормативы для них останутся не ниже существующих. Может, по некоторым категориям домов - поднимутся", - добавил директор.