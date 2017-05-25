rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове только 5% домов энергоэффективны

25 мая 2017, 13:33
В Ростове не больше 5% многоквартирных домов энергоэффективны, об этом заявил директор департамента по работе с населением "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Александр Светличный.

Согласно постановлению Правительства РФ, в Ростовской области должны быть утверждены новые нормативы общедомовых нужд до 1 июня 2017 года.

"Есть мнение, что нужно принять нормативы с 1 июня в двух вариантах. Для домов, которые выполнили энергосберегающие мероприятия, то есть, например, дом оборудован светодиодными лампами. И энергопотребление в таких домах низкое. Думаю, это не больше пяти процентов от общего числа домов", - сообщил Светличный.

Он сказал, что второй вариант нормативов может быт предусмотрен для большинства домов, в которых такие мероприятие не выполнены. "Нормативы для них останутся не ниже существующих. Может, по некоторым категориям домов - поднимутся", - добавил директор.

В вашем подъезде стоят энергосберегающие лампы?
Материалы по теме
Больше всего электроэнергии в 2016-м жители Дона потратили 21 декабряВ среднем на 3% подорожает электроэнергия в Ростовской области с июляВ Ростове выросла задолженность за электроэнергию на 150 млн за 4 месяца
#Новости#Диана Юндина#Общество#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00