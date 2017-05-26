Избитый водителем мотоциклист в Ростове получил сотрясение мозга

Около часа дня в среду в районе дома №30 по улице Михаила Нагибина между мотоциклистом и водителем иномарки произошел конфликт. Автомобилист нанес несколько ударов мотоциклисту кастетом по голове. По словам избитого Владимира Ларионова в соцсетях, водитель около 40 лет передвигался на серебристом седане с государственными номерами Е639ЕЕ 15-го региона. Что именно не понравилось водителю автомобиля – пострадавший так и не понял.