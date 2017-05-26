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Избитый водителем мотоциклист в Ростове получил сотрясение мозга

26 мая 2017, 12:12
В полицию обратился водитель мотоцикла, который сообщил о том, что его избил водитель иномарки на улице Нагибина в Ростове-на-Дону в среду днем, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Около часа дня в среду в районе дома №30 по улице Михаила Нагибина между мотоциклистом и водителем иномарки произошел конфликт. Автомобилист нанес несколько ударов мотоциклисту кастетом по голове. По словам избитого Владимира Ларионова в соцсетях, водитель около 40 лет передвигался на серебристом седане с государственными номерами Е639ЕЕ 15-го региона. Что именно не понравилось водителю автомобиля – пострадавший так и не понял.

"Чем я ему не понравился так - не знаю, до этого и после ничего плохого ему не делал. В итоге - сломан нос, сотрясение мозга, гематома размером в сливу на лбу, разбит телефон, визор на шлеме, приборная панель на мотоцикле", - пишет Ларионов.

"Свидетелям инцидента необходимо обратиться в полицию", - отметил сотрудник ведомства.

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