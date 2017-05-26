"Ростсельмаш" не планирует переезжать из Ростова в Новочеркасск

По словам собеседника агентства, это невозможно еще и потому, что всего полгода назад цех по производству тракторов перевезли из Канады в Ростов. "Если бы в планах компании было переместить производство за пределы города, то этот цех изначально бы строился там", - отмечают в пресс-службе.