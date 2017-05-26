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"Ростсельмаш" не планирует переезжать из Ростова в Новочеркасск

26 мая 2017, 12:08
Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России – ростовская компания "Ростсельмаш" не планирует перемещать свои производственные мощности за пределы города Ростова-на-Дону, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы компании.

Ранее о возможном переезде "Ростсельмаша" в Новочеркасск сообщили на заседании совета по инвестициям при главе администрации города Ростова-на-Дону.

"Компания не будет переезжать из Ростова. По крайней мере, нам об этом ничего неизвестно", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, это невозможно еще и потому, что всего полгода назад цех по производству тракторов перевезли из Канады в Ростов. "Если бы в планах компании было переместить производство за пределы города, то этот цех изначально бы строился там", - отмечают в пресс-службе.

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