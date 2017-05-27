Губернатор Ставрополья заплатит 50 тыс руб за отказ выполнять решение суда

Как сообщает NewsTracker, в 2007-2008 годах Уткин занимал должность спикера краевой думы. В 2008 году его осудили на 2 года условно за превышение полномочий. Позже судимость сняли, и Уткин был назначен полномочным представителем губернатора в восточных районах края.