Губернатор Ставрополья заплатит 50 тыс руб за отказ выполнять решение суда

Губернатор Ставрополья выплатит 50 тысяч рублей исполнительного сбора за то, что не исполнил в 30-дневный срок решение суда, который обязал его изменить формулировку при увольнении своего полпреда в восточных районах Андрея Уткина.
Как сообщает NewsTracker, в 2007-2008 годах Уткин занимал должность спикера краевой думы. В 2008 году его осудили на 2 года условно за превышение полномочий. Позже судимость сняли, и Уткин был назначен полномочным представителем губернатора в восточных районах края.
Годом позже чиновника уличили в сокрытии доходов в декларации за 2014 год. Прокурор Ставрополья добивался увольнения Уткина, однако он ушел с должности по собственному желанию.
По иску надзорного ведомства краевой суд решил, что губернатор должен был уволить подчиненного, в то время как отставка Уткина произошла «по соглашению сторон». Решение суда было вручено Владимирову 14 апреля.
«В связи с неисполнением губернатором Ставропольского исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, 17 мая вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора с Владимирова в сумме 50 тысяч рублей», - сообщает прокуратура Ставрополья.
Исполнение этого постановления находится на особом контроле прокуратуры. Если губернатор откажется его выполнять, будут приняты другие меры воздействия, говорится в сообщении.