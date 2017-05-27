Полное исчезновение берез и каштанов прогнозируют ростовские ученые

«Резкая вспышка вредителей и болезней, причем летальных, с которыми практически нет возможности бороться. Благодаря ним скоро мы не увидим берёз, вязов, каштанов и других видов деревьев, их набор очень большой», - говорит он.
По словам Козловского, одним из вариантов решения проблемы может стать использование инновационных методов селекции, вплоть до трансгенеза (введения нового гена в растение) и повышение за счет этого долговечности древесных растений.
«Другими методами эту проблему не решить. Рябина, например, живет сейчас не более 15-20 лет, продолжительность жизни дуба – 70 лет, не говоря уже о его декоративных видах, долговечность которых еще ниже», - утверждает эксперт.