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Провести инвентаризацию деревьев с беспилотников предложили ученые Дона

27 мая 2017, 23:56
Ученые Южного федерального университета предложили провести инвентаризацию всех видов деревьев, произрастающих на территории Ростовской области, с помощью беспилотников, сообщил на круглом столе руководитель группы системной фитоценологии и геопространственного анализа Ботанического сада Ростова-на-Дону Павел Дмитриев.

«Мы разработали технологию сбора данных, которая позволяет собирать информацию о породном составе, количестве видов и состоянии деревьев на территории области», - говорит он.

Сбор данных происходит в пять раз быстрее и стоит в два раза дешевле, чем если бы информацию собирали вручную. Всего, по оценкам ученых, на территории области растет около 360,6 тысячи гектаров деревьев. Мониторинг их состояния пока проводят вручную. По словам главы министерства природных ресурсов и экологии региона Геннадия Урбана, в этом году запланированы сбор и анализ популяции растений в Мясниковском и Сальском районах.

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#Новости#Технологии#Опросы
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