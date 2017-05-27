Провести инвентаризацию деревьев с беспилотников предложили ученые Дона

Сбор данных происходит в пять раз быстрее и стоит в два раза дешевле, чем если бы информацию собирали вручную. Всего, по оценкам ученых, на территории области растет около 360,6 тысячи гектаров деревьев. Мониторинг их состояния пока проводят вручную. По словам главы министерства природных ресурсов и экологии региона Геннадия Урбана, в этом году запланированы сбор и анализ популяции растений в Мясниковском и Сальском районах.