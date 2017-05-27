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Posted 27 мая 2017, 06:13

Published 27 мая 2017, 06:13

Modified 17 сентября 2022, 14:33

Updated 17 сентября 2022, 14:33

В США обвинили General Motors в нарушении экологических норм

27 мая 2017, 06:13
В США предприятие General Motors заподозрили в нарушении экологических норм, информирует "Российская газета".

"В суд в Детройте поступил иск от владельцев авто. По их мнению, организация поставила на машины программы, которые могут обходить экологические требования", - говорится в публикации.

Отмечается, что в этой ситуацию могут быть затронуты 705 тысяч машин. В данный момент сумма требуемой компенсации не раскрывается.

Ранее в подобных нарушениях заподозрили ряд других автокомпаний.

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