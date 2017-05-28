Пять дней в Ростове будут отключать свет

С 30 мая по 2 июня каждый день электричество будут выключать на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первая Комбайновая, Радищева, Бебеля, Металлургическая, Детская, Солидарности, Кржижановского, в переулках Гарибальди, Роговский, Равенства.