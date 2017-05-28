Пять дней в Ростове будут отключать свет

В понедельник света не будет на улицах Профсоюзная, Русская, Стальского, Благодатная, в переулках Защитный, Солдатский, Чеканный.
В понедельник и вторник электричество будут выключать на улицах Очаковская, Красных Зорь, в переулке Журавлева.
Также во вторник света не будет по улицам Былинная, Вторая Краснодарская, Купеческая, Литературная, Поэтичная, Сказочная, Цветочная, проспекту 40 лет Победы.
С 30 мая по 2 июня каждый день электричество будут выключать на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первая Комбайновая, Радищева, Бебеля, Металлургическая, Детская, Солидарности, Кржижановского, в переулках Гарибальди, Роговский, Равенства.
Кроме того, свет отключат 31 мая на улицах Киргизская, Еременко, в переулке Беломорском.
На улице Петровской и в переулке Журавлева электричество выключат 31 мая и 1 июня.
Также 1 июня света не будет по улицам Балакирева, Вторая Баррикадная, Великолукская, Первая, Вторая Кольцевая, Былинная, Вторая Краснодарская, Купеческая, Литературная, Поэтичная, Сказочная, Цветочная, проспекту 40 лет Победы, площади Рабочей, переулкам Отрадный, Перовский.
Последним днем отключения станет 2 июня. Электричества не будет на улицах Межевая, Нагорная, Профсоюзная, Русская, в переулках Защитный, Кавалерийский, Солдатский, на проспекте 40 лет Победы
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