Следы внеземной цивилизации могут присутствовать на внешней поверхности МКС

Posted 28 мая 2017, 09:23
Published 28 мая 2017, 09:23
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
На поверхность МКС попадают микрометеориты и кометная пыль, в которой могут содержаться биогенные вещества внеземного происхождения, в том числе и биоматериал.
К таким выводам пришли российские ученые института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш в ходе специального научного эксперимента "Тест". Начиная с 2010 года космонавты сняли 19 проб пыли с поверхности станции. Лабораторные исследования химического состава мелкодисперсного осадка, отобранного с поверхности МКС, показали соответствие геохимического состава осадка тропосферному аэрозолю и наличие элементов, являющихся постоянной составной частью метеороидов, в характерных для них соотношениях
Сейчас российские специалисты анализируют пробы с МКС, чтобы выявить соотношение изотопов углерода. Эти данные необходимы, чтобы определить, действительно ли в кометных веществах имеются следы внеземной цивилизации.
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