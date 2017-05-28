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Posted 28 мая 2017, 09:23

Published 28 мая 2017, 09:23

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Следы внеземной цивилизации могут присутствовать на внешней поверхности МКС

28 мая 2017, 09:23
На внешней поверхности Международной космической станции могут быть обнаружены кометные вещества, говорится на сайте "Роскосмоса".

На поверхность МКС попадают микрометеориты и кометная пыль, в которой могут содержаться биогенные вещества внеземного происхождения, в том числе и биоматериал.

К таким выводам пришли российские ученые института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш в ходе специального научного эксперимента "Тест". Начиная с 2010 года космонавты сняли 19 проб пыли с поверхности станции. Лабораторные исследования химического состава мелкодисперсного осадка, отобранного с поверхности МКС, показали соответствие геохимического состава осадка тропосферному аэрозолю и наличие элементов, являющихся постоянной составной частью метеороидов, в характерных для них соотношениях

Сейчас российские специалисты анализируют пробы с МКС, чтобы выявить соотношение изотопов углерода. Эти данные необходимы, чтобы определить, действительно ли в кометных веществах имеются следы внеземной цивилизации.

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