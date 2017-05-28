Следы внеземной цивилизации могут присутствовать на внешней поверхности МКС

К таким выводам пришли российские ученые института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш в ходе специального научного эксперимента "Тест". Начиная с 2010 года космонавты сняли 19 проб пыли с поверхности станции. Лабораторные исследования химического состава мелкодисперсного осадка, отобранного с поверхности МКС, показали соответствие геохимического состава осадка тропосферному аэрозолю и наличие элементов, являющихся постоянной составной частью метеороидов, в характерных для них соотношениях