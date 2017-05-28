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Специалисты разгадали феномен любви с первого взгляда

28 мая 2017, 17:57
Иностранным специалистам удалось выяснить, почему люди способны влюбляться с первого взгляда, сообщает портал "Актуальные новости".

"Были проведены исследования с плодовыми мушками. Выяснилось, что их самки на генном уровне способны вычислить самцов, которые им подходят", - говорится в публикации.

Отмечается, что при спаривании с выбранной особью самка производит большое количество яиц.

Ученые уверены, что подобный принцип существует и у людей.

Отмечается, что такая любовь возникает по нескольким причинам, в том числе по тембру голоса, генетике и внешним параметрам. В случае, когда все параметры идеальны, то происходит биологическая реакция и симпатия.

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