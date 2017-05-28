Специалисты разгадали феномен любви с первого взгляда

"Были проведены исследования с плодовыми мушками. Выяснилось, что их самки на генном уровне способны вычислить самцов, которые им подходят", - говорится в публикации.
Отмечается, что при спаривании с выбранной особью самка производит большое количество яиц.
Ученые уверены, что подобный принцип существует и у людей.
Отмечается, что такая любовь возникает по нескольким причинам, в том числе по тембру голоса, генетике и внешним параметрам. В случае, когда все параметры идеальны, то происходит биологическая реакция и симпатия.
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