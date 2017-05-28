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Posted 28 мая 2017, 06:12

Published 28 мая 2017, 06:12

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Специалисты заявили, что человеческий мозг видит будущее

28 мая 2017, 06:12
Специалисты из Нидерландов заявили, что человеческий мозг может предвидеть ситуации, которые произойдут в будущем, информирует портал "Актуальные новости".

"Выводы были сделаны в ходе исследований. При помощи МРТ ученые изучали мозг людей, которые в это время наблюдали за различными предметами", - говорится в публикации.

Специалисты смотрели за зонами мозга, которые работают при изучении предметов.

Издание пишет, что нервная система изучает движение предметов и делает предсказания событий.

Изначально объект, за которым следили испытуемые, был в движение. Потом тесты повторили, но объект не оказывался в динамике.

Специалисты поняли, какие зоны мозга становятся активными и могут предвидеть, что случится дальше.

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