Специалисты заявили, что человеческий мозг видит будущее

Posted 28 мая 2017, 06:12
Published 28 мая 2017, 06:12
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Выводы были сделаны в ходе исследований. При помощи МРТ ученые изучали мозг людей, которые в это время наблюдали за различными предметами", - говорится в публикации.
Специалисты смотрели за зонами мозга, которые работают при изучении предметов.
Издание пишет, что нервная система изучает движение предметов и делает предсказания событий.
Изначально объект, за которым следили испытуемые, был в движение. Потом тесты повторили, но объект не оказывался в динамике.
Специалисты поняли, какие зоны мозга становятся активными и могут предвидеть, что случится дальше.
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