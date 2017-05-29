Причину незаметности инопланетян жителям Земли объяснили ученые

"Парадокс Ферми, именно так называется данный феномен, объясняется тем, что представители внеземных цивилизаций в данный период попросту неактивны", - сказано в публикации.
По версии ученых, Вселенная густо населена, но инопланетяне уже достигли такого уровня развития, при котором дальнейший прогресс невозможен. Предположительно, они могут общаться между собой, оставаясь незаметными для человечества.
Парадокс Ферми заключается в том, что за миллиарды лет существования Вселенной следы жизнедеятельности когда-либо обитавших и обитающих в настоящее время организмов должны были достигнуть самых отдаленных ее участков, тем не менее, человечество этих следов не обнаружило.
р3