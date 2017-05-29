Причину незаметности инопланетян жителям Земли объяснили ученые

Парадокс Ферми заключается в том, что за миллиарды лет существования Вселенной следы жизнедеятельности когда-либо обитавших и обитающих в настоящее время организмов должны были достигнуть самых отдаленных ее участков, тем не менее, человечество этих следов не обнаружило.