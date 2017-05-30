Мусороперерабатывающий завод в Волгодонске начнут строить в конце осени

"Власти города объявили конкурс на заключение концессионного соглашения, победитель которого и станет инвестором проекта", - сказано в сообщении.
В это же время начнется стройка МЭОК в Красном Сулине, Новошахтинске, Новочеркасске и в Мясниковском районе. Остальные 3 проекта начнут реализовывать в следующем году.
Отмечается, что для всех МЭОК, кроме Волгодонского, стройка которых начнется этой осенью, уже выбрали инвесторов.
Напомним, всего по программе утилизации отходов в регионе появится 8 мусороперерабатывающих комплексов.
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