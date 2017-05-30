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Мусороперерабатывающий завод в Волгодонске начнут строить в конце осени

30 мая 2017, 12:54
Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс в Волгодонске Ростовской области начнут строить в 4 квартале текущего года, сообщило региональное правительство.

"Власти города объявили конкурс на заключение концессионного соглашения, победитель которого и станет инвестором проекта", - сказано в сообщении.

В это же время начнется стройка МЭОК в Красном Сулине, Новошахтинске, Новочеркасске и в Мясниковском районе. Остальные 3 проекта начнут реализовывать в следующем году.

Отмечается, что для всех МЭОК, кроме Волгодонского, стройка которых начнется этой осенью, уже выбрали инвесторов.

Напомним, всего по программе утилизации отходов в регионе появится 8 мусороперерабатывающих комплексов.

р3

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