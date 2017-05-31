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Книжки с Шекспиром в смайлах следует изъять из магазинов Ростова – депутат

31 мая 2017, 16:31
Появившиеся в Ростове переведенные с английского языка книжки с осовремененным изложением Шекспира следует изъять из продажи, считает депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.

"Классика есть классика, я категорический противник современных подходов к ней и считаю, что хорошего в этом ничего нет: все равно ребенок не усвоит", – пояснил спикер.

Кроме того, по словам Косинова, такие книжки не позволяют детям прочувствовать дух времени, отображаемый в оригинальных переводах.

"Эти книжки, конечно, следует изъять из магазинов", – выразил свое мнение он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на прилавках одного из книжных магазинов Ростова появились книги из серии "Шекспир в смайликах", возмутившие горожан. В этих книгах классические произведения вольно трактуются в формате смс-переписки героев.

Как вы считаете, следует ли детям читать Шекспира в оригинальном переводе?
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