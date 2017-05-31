Книжки с Шекспиром в смайлах следует изъять из магазинов Ростова – депутат

"Классика есть классика, я категорический противник современных подходов к ней и считаю, что хорошего в этом ничего нет: все равно ребенок не усвоит", – пояснил спикер.

Кроме того, по словам Косинова, такие книжки не позволяют детям прочувствовать дух времени, отображаемый в оригинальных переводах.

"Эти книжки, конечно, следует изъять из магазинов", – выразил свое мнение он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на прилавках одного из книжных магазинов Ростова появились книги из серии "Шекспир в смайликах", возмутившие горожан. В этих книгах классические произведения вольно трактуются в формате смс-переписки героев.

Как вы считаете, следует ли детям читать Шекспира в оригинальном переводе?