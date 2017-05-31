На трассе М-4 "Дон" столкнулись авто, микроавтобус и грузовик

"В 11.10 на трассе М-4 "Дон" водитель автомобиля FAW по предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным микроавтобусом Citroen Jumper. После чего Citroen столкнулся со встречным грузовым автомобилем ДАФ. В результате получил повреждения и был доставлен в больницу водитель FAW", - сказала представительница ведомства.