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На трассе М-4 "Дон" столкнулись авто, микроавтобус и грузовик

31 мая 2017, 16:30
В результате столкновения трех автомобилей на трассе М-4 "Дон" пострадал водитель FAW, об этом RostovGazeta сообщила представительница пресс-службы ГИБДД по Ростовской области.

"В 11.10 на трассе М-4 "Дон" водитель автомобиля FAW по предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным микроавтобусом Citroen Jumper. После чего Citroen столкнулся со встречным грузовым автомобилем ДАФ. В результате получил повреждения и был доставлен в больницу водитель FAW", - сказала представительница ведомства.

Она добавила, что по факту ДТП проводится проверка, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам сотрудницы, в настоящее время движение на данном участке нормализовано.

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#Новости#Диана Юндина#Происшествия
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