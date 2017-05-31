Суд над двумя террористками пройдет в Ростове

"Дело в отношении Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной поступило в СКВОС на основании статей обвинения 26 мая, оно еще не рассмотрено, но уже передано судье. В ближайшее время дело будет принято к производству", – рассказал сотрудник Северо-кавказского Окружного Военного Суда (СКВОС).