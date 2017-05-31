Суд над двумя террористками пройдет в Ростове

Posted 31 мая 2017, 13:24
Published 31 мая 2017, 13:24
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Следствие установило, что в период с осени 2015-го по начало 2016 года Наталья Гришина и Татьяна Карпенко приобрели взрывчатку, саморезы в качестве поражающего инструмента и смастерили самодельное взрывное устройство", - сказано в сообщении.
Террористки намеревались привести устройство в действие в одном из торговых центров Ростова, но не успели этого сделать из-за вмешательства правоохранительных органов.
Женщинам предъявлены обвинения по двум статьям, части 1 и 2-й статьи 205 УК РФ и части 2 статьи 222 УК РФ, за приготовление теракта, пособничество террористам и оборот взрывчатых веществ.
"Дело в отношении Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной поступило в СКВОС на основании статей обвинения 26 мая, оно еще не рассмотрено, но уже передано судье. В ближайшее время дело будет принято к производству", – рассказал сотрудник Северо-кавказского Окружного Военного Суда (СКВОС).
По словам спикера, в процессе производства будет назначено либо судебное заседание, либо предварительное слушание, либо возврат дела.
"Сказать заранее очень трудно. Кроме того, неизвестны сроки – дела рассматриваются от 10 дней до 1 года, если много свидетелей и доказательств", – пояснил спикер.
Где находятся обвиняемые в настоящее время, спикер не уточнил.
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