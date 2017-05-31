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Верный пес помог выжить 6-летнему мальчику, пропавшему под Курском

31 мая 2017, 15:45
Собака Стрелка помогла выжить 6-летнему Вите Мелехову, которого в течение трех дней искали в лесах под Курском, эти сведения опубликовало ТАСС.

"Более тысячи человек искали пропавшего 23 мая мальчика, сначала родственники, потом подключившиеся спасатели и активисты", - сказано в сообщении.

Витя Мелехов ушел гулять в лес с собаками и пропал. Позже одна из собак вернулась домой, но ни мальчик, ни вторая собака не пришли.

После обеда 26 мая ребенка нашли живым. Отмечается, что мальчику удалось выжить только благодаря собаке, которая осталась с ним и грела и оберегала его.

В настоящий момент состояние мальчика опасения не вызывает, хотя 3 дня в лесу без еды и питья не прошли бесследно.

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