Владимир Крупин стал самым состоятельным замгубернатора Ростовской области

"Задекларированный доход Крупина за 2016 составил 34,3 миллиона рублей", - указано в отчете.
Чиновник владеет двумя квартирами, частным домом, земельным участком и недостроенным объектом. Ездит Крупин на Lexus LX 570.
Два первых заместителя губернатора, Игорь Гуськов и Виктор Гончаров, за прошлый год заработали по 3 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, доход за 2016 год губернатора Ростовской области Василия Голубева составил свыше 6,9 миллиона рублей. При этом его жена заработала более 63,7 миллиона рублей.
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