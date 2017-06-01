rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Крупин стал самым состоятельным замгубернатора Ростовской области

1 июня 2017, 12:23
Заместитель губернатора Владимир Крупин стал самым состоятельным среди своих коллег по итогам прошлого года, следует из сообщения регионального правительства.

"Задекларированный доход Крупина за 2016 составил 34,3 миллиона рублей", - указано в отчете.

Чиновник владеет двумя квартирами, частным домом, земельным участком и недостроенным объектом. Ездит Крупин на Lexus LX 570.

Два первых заместителя губернатора, Игорь Гуськов и Виктор Гончаров, за прошлый год заработали по 3 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, доход за 2016 год губернатора Ростовской области Василия Голубева составил свыше 6,9 миллиона рублей. При этом его жена заработала более 63,7 миллиона рублей.

р3

Материалы по теме
Доходы супруги Виталия Кушнарева в пять раз превысили заработки мужа
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00