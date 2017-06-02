Директор департамента транспорта Ростова уволился по состоянию здоровья

«Геннадий Клейменов по собственному желанию покинул место работы. Глава города Ростова-на-Дону принял его заявление. Геннадий Петрович принял такое речение из-за состояния здоровья», - отметил сотрудник горадминистрации.
На место руководителя департамента транспорта пока никто не назначен, мэрия рассматривает различные кандидатуры. В ближайшие дни имя нового начальника департамента станет известно. Пост руководителя департамента транспорта Ростова Геннадий Клейменов занимал с ноября прошлого года.