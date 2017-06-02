Нет гарантий того, что новочерскасская трагедия не повторится - эксперт

В четверг прошла дискуссия о расстреле граждан в Новочеркасске в 1962 году. Тогда во время разгона забастовки рабочих электровозостроительного завода 1-2 июня было убито по меньшей мере 26 человек, 87 ранено. Долгое время произошедшее замалчивалось, первые публикации об этих событиях появились только в 1989 году.