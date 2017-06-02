Нет гарантий того, что новочерскасская трагедия не повторится - эксперт

В четверг прошла дискуссия о расстреле граждан в Новочеркасске в 1962 году. Тогда во время разгона забастовки рабочих электровозостроительного завода 1-2 июня было убито по меньшей мере 26 человек, 87 ранено. Долгое время произошедшее замалчивалось, первые публикации об этих событиях появились только в 1989 году.
"Мы надеемся, что такое не повторится. Но история показывает, что стопроцентных гарантий нет. Хочется, чтобы они появились", - сказал Васьков. Чтобы подобное не произошло, нужно воспитывать культуру отношения к людям с другим мнением, считает эксперт.
"Мы живем в другое время, сегодня по крайней мере такие вещи скрыть нельзя", - сообщил председатель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.