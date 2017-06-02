О замедлении скорости вращения Земли рассказали в NASA

"В своем сообщении ученые поведали о том, что произойдет с человечеством и всем живым на нашей планете, если она остановится", - сказано в публикации.
При остановке Земли все живое устремится в сторону востока со скоростью примерно в 1,5 тысячи километров в час, при этом быстрее всего будут двигаться объекты в районе экватора. По направлению к полюсам скорость будет снижаться.
Двигаться начнет и вода, при порывах метра около 1,7 тысячи километров в час океаны превратятся в сплошные цунами. При этом поверхность Земли будут сотрясать бесконечные извержения вулканов и землетрясения.
Из-за прекращения движения наша планета примет правильную круглую форму с экстремальной разницей температур в полушариях.
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