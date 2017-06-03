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Экс-главного тренера по боксу в ЮФО отстранили на год от поединков

3 июня 2017, 12:28
Спортсмена из Таганрога и экс-главного тренера Федерации бокса России по ЮФО Романа Подопригору на год лишили возможности представлять молодых спортсменов на соревнованиях по боксу из-за нарушений, сообщил RostovGazeta руководитель межрегионального бюро Федерации бокса России в ЮФО Валентин Клименко.

По его словам, Подопригора был замечен во вмешательстве в работу судейской коллегии и жеребьевку. В сентябре прошлого года его уволили из Федерации бокса ЮФО. Сейчас его также предложили снять с должности тренера в одной из спортивных школ города Ростова-на-Дону.

"Этот человек работал главным тренером в ЮФО до сентября прошлого года. Имея определенные полномочия, он использовал их не во благо бокса, а в своих интересах. К нам поступили жалобы от тренеров и родителей спортсменов. Дисциплинарная комиссия ЮФО дисквалифицировала его на год", - сказал Клименко.

Экс-главный тренер обжаловать решение комиссии не стал, утверждает глава Федерации в ЮФО.

Теперь Подопригора не сможет секундировать (представлять спортсменов) на соревнованиях, которые проходят под эгидой Федерации бокса России во всех регионах Южного федерального округа, но продолжит тренировать молодых боксеров. По мнению одного из членов регионального отделения Федерации, он "хороший спортсмен и профессиональный тренер".

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт#Опросы
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