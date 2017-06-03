Экс-главного тренера по боксу в ЮФО отстранили на год от поединков

"Этот человек работал главным тренером в ЮФО до сентября прошлого года. Имея определенные полномочия, он использовал их не во благо бокса, а в своих интересах. К нам поступили жалобы от тренеров и родителей спортсменов. Дисциплинарная комиссия ЮФО дисквалифицировала его на год", - сказал Клименко.