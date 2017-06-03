Мотострелков полигона Кадамовский под Ростовом впервые подняли по тревоге

"Тревогу объявили для проверки боеготовности военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии", - сказано в публикации.
Поднятые по тревоге бойцы выдвинулись маршем на незнакомые полигоны на расстояние до 500 километров от места постоянной дислокации.
На месте прибытия военнослужащие приступят к выполнению стрельб и прочих дисциплин, за ходом которых будут вести наблюдение при помощи беспилотников. Всего в тренировке задействованы свыше 2 тысяч бойцов и 20 единиц спецтехники.
Отмечается, что по тревоге подняли также подразделения, дислоцирующиеся в других регионах округа.
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