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Мотострелков полигона Кадамовский под Ростовом впервые подняли по тревоге

3 июня 2017, 09:46
Бойцов мотострелковой дивизии полигона Кадамовский в Ростовской области впервые подняли по тревоге для прохождения учений, эта информация опубликована на сайте Минобороны РФ.

"Тревогу объявили для проверки боеготовности военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии", - сказано в публикации.

Поднятые по тревоге бойцы выдвинулись маршем на незнакомые полигоны на расстояние до 500 километров от места постоянной дислокации.

На месте прибытия военнослужащие приступят к выполнению стрельб и прочих дисциплин, за ходом которых будут вести наблюдение при помощи беспилотников. Всего в тренировке задействованы свыше 2 тысяч бойцов и 20 единиц спецтехники.

Отмечается, что по тревоге подняли также подразделения, дислоцирующиеся в других регионах округа.

р3

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