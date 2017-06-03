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Несколько дней в части Ростова будут проходить отключения света

3 июня 2017, 15:50
В части Ростова-на-Дону в течение нескольких дней ежедневно будут отключать электричество из-за техработ, информирует в субботу горадминистрация.

С 5 по 9 июня каждый день свет будут выключать на улицах Детская, Солидарности, Кржижановского, Белорусская, Киргизкая.

В этот период электричества не будет в переулках Гарибалди, Роговский, Равенства, Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведецкий, Хопёрский, Донецкий, Игарский, Днепровский.

Кроме того, 5 июня без света останутся улицы Третья, Четвертая, Пятая Кольцевая, Мадояна, Разина, Профсоюзная, Токарная, Книжная, Новостроевская Гранитная, переулки Дзержинского, Паровозный, Паровозный, Тебердинский, Тувинский.

Также в этот день электричества не будет в переулках Медный, Ударников, Молочный.

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#Новости#Новости Ростова#Происшествия
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