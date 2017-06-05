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Голубев теряет позиции в рейтинге влиятельности глав российских регионов

5 июня 2017, 17:44
Глава Ростовской области Василий Голубев в мае расположился на 41 строчке в российского рейтинга влияния губернаторов, информирует Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Напомним, что по итогам апреля донской губернатор занимал 38-ю строчку в национальном рейтинге. Однако в мае из-за роста социальной напряженности, вызванной забастовкой горняков Голубев потерял три позиции. Тем не менее, фамилия главы донского региона по-прежнему числится в списке губернаторов с сильным влиянием. Общий бал главы Ростовской области составил 5,09 пунктов.

Ранее глава донского региона потерял 21 позицию в медиарейтинге губернаторов, составленном аналитиками портала "Медиалогия".По итогам апреля Голубев занял в нем 54-е место.

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