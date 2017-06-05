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Posted 5 июня 2017, 10:20

Published 5 июня 2017, 10:20

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовчанина задержали при передаче взятки судебному приставу

5 июня 2017, 10:20
Жителя Ростова-на-Дону задержали при попытке дачи взятки судебному приставу, сообщило региональное УФССП.

"Должник предложил судебному приставу 30 тысяч рублей за снятие ареста с его автомобиля стоимостью 1,35 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Должностное лицо сообщило о поступившем предложении в соответствующие структурам, вследствие чего мужчину задержали при передаче денег в здании отдела судебных приставов Советского района Ростова.

Задержанному вменяют статью 291 УК РФ, дача взятки.

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