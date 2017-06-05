Ростовчанина задержали при передаче взятки судебному приставу

Posted 5 июня 2017, 10:20
Published 5 июня 2017, 10:20
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Должник предложил судебному приставу 30 тысяч рублей за снятие ареста с его автомобиля стоимостью 1,35 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Должностное лицо сообщило о поступившем предложении в соответствующие структурам, вследствие чего мужчину задержали при передаче денег в здании отдела судебных приставов Советского района Ростова.
Задержанному вменяют статью 291 УК РФ, дача взятки.
р3