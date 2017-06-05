В Ростове закончено расследование дела экс-полицейского об афере на 1,5 млн

"Было установлено, что мужчина заявил родственникам обвиняемого в преступлении о том, что можно помочь изменить ему меру пресечения на более мягкую. За это он попросил 1,5 миллиона рублей", - говорится в публикации.
Отмечается, что осенью прошлого года в Краснодаре фигурант в своем авто Mercedes E-200 получил 1 миллион рублей. За это он обещал помочь в изменении меры пресечения на ту, которая не связана с заключением. Через некоторое время обвиняемый получил еще 500 тысяч рублей. Однако помочь он никак не мог.
В результате мужчина, чтобы не отдавать деньги, украл материалы уголовного дела и уничтожил. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.
р1