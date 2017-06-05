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В Ростове закончено расследование дела экс-полицейского об афере на 1,5 млн

5 июня 2017, 18:16
В Ростове-на-Дону завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского в Краснодаре, которого обвиняют в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей, информирует в понедельник Южное управление на транспорте СКР.

"Было установлено, что мужчина заявил родственникам обвиняемого в преступлении о том, что можно помочь изменить ему меру пресечения на более мягкую. За это он попросил 1,5 миллиона рублей", - говорится в публикации.

Отмечается, что осенью прошлого года в Краснодаре фигурант в своем авто Mercedes E-200 получил 1 миллион рублей. За это он обещал помочь в изменении меры пресечения на ту, которая не связана с заключением. Через некоторое время обвиняемый получил еще 500 тысяч рублей. Однако помочь он никак не мог.

В результате мужчина, чтобы не отдавать деньги, украл материалы уголовного дела и уничтожил. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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