В Ростове закончено расследование дела экс-полицейского об афере на 1,5 млн

Отмечается, что осенью прошлого года в Краснодаре фигурант в своем авто Mercedes E-200 получил 1 миллион рублей. За это он обещал помочь в изменении меры пресечения на ту, которая не связана с заключением. Через некоторое время обвиняемый получил еще 500 тысяч рублей. Однако помочь он никак не мог.