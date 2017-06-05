В Ростовской области выявили 6 нарушений авторских прав FIFA

"В частности, "Такси 306" использовало символику ЧМ-2018 при оформлении своих автомобилей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что FIFA ужесточила требования к использованию символики и без разрешения нельзя использовать талисманы не только мундиаля, но и Ростова как принимающего города тоже.
Так, использование словосочетания из названия города, в котором будут проводиться матчи ЧМ и цифры 2018 приравнивается к нарушению авторских прав. То же самое касается и словосочетания "Россия 2018" и изображений зверей-талисманов ЧМ.
Отмечается, что в Ростове провели круглый стол с разъяснением требований предпринимателям.
р3