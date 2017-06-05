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Житель Ростовской области установил мировой рекорд по пауэрлифтингу

5 июня 2017, 16:42
Житель Гуково Ростовской области Борис Трофимов стал обладателем мирового рекорда по пауэрлифтингу, информирует в понедельник правительство региона.

В Москве был организован чемпионат Европы по этому виду спорта. В нем поучаствовали примерно тысяча спортсменов.

"Трофимов выступал в категории более 140 килограммов. В дисциплине "жим лежа без экипировки" он со второго раза выжал штангу весом 232,5 килограмма", - говорится в публикации.

Отмечается, что спортсмен занял первое место и стал обладателем мирового рекорда.

Прошлый рекорд в 230 килограммов установил американец почти 7 лет назад.

В предыдущей возрастной группе Трофимов стал обладателем четырех мировых рекордов.

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