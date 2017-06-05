Житель Ростовской области установил мировой рекорд по пауэрлифтингу

В Москве был организован чемпионат Европы по этому виду спорта. В нем поучаствовали примерно тысяча спортсменов.
"Трофимов выступал в категории более 140 килограммов. В дисциплине "жим лежа без экипировки" он со второго раза выжал штангу весом 232,5 килограмма", - говорится в публикации.
Отмечается, что спортсмен занял первое место и стал обладателем мирового рекорда.
Прошлый рекорд в 230 килограммов установил американец почти 7 лет назад.
В предыдущей возрастной группе Трофимов стал обладателем четырех мировых рекордов.
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