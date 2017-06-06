Apple показала новый iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном

Размер дисплея нового планшета составляет 10,5 дюймов. Минимальный объем памяти устройства составит 64 гигабайта, максимальный 512. Минимальная стоимость гаджета составит от $649.
Сообщается также, что дисплей получит антибликовое покрытие, а частота обновления составит 120 герц. На новый iPad будет установлена такая же камера, как и на iPhone 7. Отличительная особенность iOS 11 состоит в том, что приложения будут располагаться на экране устройств в виде островков. При прикосновении к изображению иконок они будут увеличиваться.
Также в новой версии операционной системы будет присутствовать функция Apple Pay и опция "Не беспокоить", которая предназначена для водителей, чтобы гаджет не отвлекал их, когда пользователи находятся за рулем. Кроме того, интеллектуальный помощник Siri получит новый голос.
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