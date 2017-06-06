Apple показала новый iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном

Сообщается также, что дисплей получит антибликовое покрытие, а частота обновления составит 120 герц. На новый iPad будет установлена такая же камера, как и на iPhone 7. Отличительная особенность iOS 11 состоит в том, что приложения будут располагаться на экране устройств в виде островков. При прикосновении к изображению иконок они будут увеличиваться.