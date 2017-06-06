Электроэнергия для домов с лифтами на Дону подорожает на треть с июня

Posted 6 июня 2017, 10:18
Published 6 июня 2017, 10:18
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Жители увидят изменения в квитанции в графе "Электроэнергия в целях содержания ОИД (общего имущества дома)". Тарифы на воду не поднимут.
"Если раньше у нас было четыре группы нормативов потребления на электроэнергию на общедомовые нужны, то теперь их 16. Снижение идет по всем группам по сравнению с действующими нормативами, кроме домов с лифтами, здесь увеличение на 3,5% для домов с энергосберегающими технологиями и на 31% для домов без них", - отметил замминистра.
В многоквартирных домах со светодиодным освещением, но без домофонов и лифтов, цена услуги упадет на 88% (с 0,6 кВт/м² до 0,07 кВт/м²), в домах с освещением, насосным оборудованием и отоплением – на 74% (с 0,9 кВт/м² до 0,23 кВт/м²).
В домах с обычным освещением нормативы снизятся на 8,3% (с 0,6 кВт/м² до 0,55 кВт/м²), с освещением, насосным оборудованием и отоплением – на 21% (с 0,9 кВт/м² до 0,71 кВт/м²).
По словам Былкова, в течение июня все управляющие компании должны подать информацию об применении или не применении в доме энергосберегающих технологий. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о внесении изменений в жилищный кодекс. После их принятия жители смогут платить за электроэнергию не по нормативам, как сейчас, а по счетчику.