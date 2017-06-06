Электроэнергия для домов с лифтами на Дону подорожает на треть с июня

"Если раньше у нас было четыре группы нормативов потребления на электроэнергию на общедомовые нужны, то теперь их 16. Снижение идет по всем группам по сравнению с действующими нормативами, кроме домов с лифтами, здесь увеличение на 3,5% для домов с энергосберегающими технологиями и на 31% для домов без них", - отметил замминистра.