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Posted 6 июня 2017, 10:18

Published 6 июня 2017, 10:18

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Электроэнергия для домов с лифтами на Дону подорожает на треть с июня

6 июня 2017, 10:18
Платежи за электроэнергию в Ростовской области возрастут на треть с июня этого года для тех домов, в которых установлены лифты и нет энергосберегающих ламп, сообщил на пресс-конференции во вторник замминистра ЖКХ региона Валерий Былков.

Жители увидят изменения в квитанции в графе "Электроэнергия в целях содержания ОИД (общего имущества дома)". Тарифы на воду не поднимут.

"Если раньше у нас было четыре группы нормативов потребления на электроэнергию на общедомовые нужны, то теперь их 16. Снижение идет по всем группам по сравнению с действующими нормативами, кроме домов с лифтами, здесь увеличение на 3,5% для домов с энергосберегающими технологиями и на 31% для домов без них", - отметил замминистра.

В многоквартирных домах со светодиодным освещением, но без домофонов и лифтов, цена услуги упадет на 88% (с 0,6 кВт/м² до 0,07 кВт/м²), в домах с освещением, насосным оборудованием и отоплением – на 74% (с 0,9 кВт/м² до 0,23 кВт/м²).

В домах с обычным освещением нормативы снизятся на 8,3% (с 0,6 кВт/м² до 0,55 кВт/м²), с освещением, насосным оборудованием и отоплением – на 21% (с 0,9 кВт/м² до 0,71 кВт/м²).

По словам Былкова, в течение июня все управляющие компании должны подать информацию об применении или не применении в доме энергосберегающих технологий. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о внесении изменений в жилищный кодекс. После их принятия жители смогут платить за электроэнергию не по нормативам, как сейчас, а по счетчику.

Вы платите по счетчику или по нормативу?
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