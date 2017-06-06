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"Малышковые старты" для детей от 5 мес до 3 лет пройдут в Ростове

6 июня 2017, 15:55
Спартакиада для детей от 5 месяцев до 3 лет "Малышковые старты" впервые пройдет в Ростове-на-Дону, сообщается в группе "Донэкспоцентра" "ВКонтакте".

"В программе соревнования в 3-х возрастных категориях – от 5 до 8 месяцев, от 8 месяцев до 1 года и от 1 года до 3 лет", - сказано в сообщении.

Самые маленькие проползут на скорость 7 метров ковровой дорожки, дети от 5 до 8 месяцев посоревнуются в беге на ходунках, а "взрослые" – от 1 года до 3 лет – будут преодолевать 10 метров дистанции на транспортных средствах типа самокатов и машинок.

Родителям разрешается привлекать внимание участников любыми подручными средствами.

Пройдут "Малышковые старты" в рамках выставки "Умные родители" в Донэкспоцентре, назначенной на 8-10 сентября текущего года. заявку на участие можно оправить до 1 сентября.

р3

Вы бы повели своего ребенка на подобные соревнования?
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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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