"Малышковые старты" для детей от 5 мес до 3 лет пройдут в Ростове

"В программе соревнования в 3-х возрастных категориях – от 5 до 8 месяцев, от 8 месяцев до 1 года и от 1 года до 3 лет", - сказано в сообщении.
Самые маленькие проползут на скорость 7 метров ковровой дорожки, дети от 5 до 8 месяцев посоревнуются в беге на ходунках, а "взрослые" – от 1 года до 3 лет – будут преодолевать 10 метров дистанции на транспортных средствах типа самокатов и машинок.
Родителям разрешается привлекать внимание участников любыми подручными средствами.
Пройдут "Малышковые старты" в рамках выставки "Умные родители" в Донэкспоцентре, назначенной на 8-10 сентября текущего года. заявку на участие можно оправить до 1 сентября.
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