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Posted 6 июня 2017,, 10:25

Published 6 июня 2017,, 10:25

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Назначена дата судебного заседания по делу студенток-террористок из Ростова

6 июня 2017, 10:25
В Северо-Кавказском окружном военном суде во вторник на слушаниях по делу двух студенток, обвиняемых в подготовке теракта в Ростове, назначили дату первого судебного заседания, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь суда Алена Катькало.

По версии следствия, студентки Татьяна Карпенко и Наталья Гришина готовили теракт в торговом центре Ростова. Девушки познакомились в магазине с двумя представителями ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в Российской Федерации), вышли за них замуж и сменили веру. С октября 2015 по январь прошлого года обвиняемые планировали взорвать себя. Однако довести до конца задуманное им не удалось.

"Первое судебное заседание по делу состоится 14 июня в 10.00", - отметила Катькало.

Нужно ли строго наказывать студенток?
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#Новости#Опросы#Тат Гаспарян
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