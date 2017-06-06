Назначена дата судебного заседания по делу студенток-террористок из Ростова

По версии следствия, студентки Татьяна Карпенко и Наталья Гришина готовили теракт в торговом центре Ростова. Девушки познакомились в магазине с двумя представителями ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в Российской Федерации), вышли за них замуж и сменили веру. С октября 2015 по январь прошлого года обвиняемые планировали взорвать себя. Однако довести до конца задуманное им не удалось.