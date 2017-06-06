Ростовская область не успела освоить 697,1 млн на подготовку к ЧМ-2018

В общей сложности в минувшем году на подготовку к мундиалю в Ростовской области было привлечено 23,3 миллиарда рублей, из которых 9,4 миллиарда были выделены из федеральной казны, 5 миллиардов из бюджета области и 8,38 миллиарда рулей поступили из внебюджетных источников. Из местных бюджетов на подготовку к ЧМ-2018 поступило 514,5 миллиона рублей.