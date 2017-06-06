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Ростовская область не успела освоить 697,1 млн на подготовку к ЧМ-2018

6 июня 2017, 17:33
В минувшем году Ростовская область не успела освоить 697,7 миллиона рублей, предназначенные на проведение мероприятий в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, говорится в документах на сайте регионального правительства.

Так, лишь частично были освоены средства, выделенные для проведения реконструкции стадиона "Локомотив" в Ростове-на-Дону (68,1 миллиона рублей), Спортивного комплекса им. Э.П. Лакомова в городе Азов (22,1 миллиона рублей), на строительство магистральной улицы от Южного подъезда до улицы Левобережной в Южной столице (191,1 миллиона рублей), а также на строительство подъезда от магистрали М4 "Дон" к аэропорту "Южный" (95,9 миллиона рублей).

В общей сложности из федеральных средств неосвоенными остались 212,6 миллиона рублей, из средств регионального бюджета — 430,1 миллиона. Причиной послужили несвоевременное выделение средств из федеральной казны, невыполнение в полном объеме обязательств подрядными организациями, а также перенос сроков сдачи объектов.

В общей сложности в минувшем году на подготовку к мундиалю в Ростовской области было привлечено 23,3 миллиарда рублей, из которых 9,4 миллиарда были выделены из федеральной казны, 5 миллиардов из бюджета области и 8,38 миллиарда рулей поступили из внебюджетных источников. Из местных бюджетов на подготовку к ЧМ-2018 поступило 514,5 миллиона рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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