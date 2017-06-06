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Posted 6 июня 2017, 09:02

Published 6 июня 2017, 09:02

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Стали известны цены нового кроссовера CX-5

6 июня 2017, 09:02
Стоимость нового кроссовера Mazda CX-5 будет начинаться от 1,65 миллиона рублей, информирует портал "Народные новости".

"В базовой комплектации авто будет стоить 1,65 миллиона. Машину оснастят мотором с объемом 2 литра", - говорится в публикации.

Кроме того, в кроссовере будет подогрев боковых зеркал и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

За топовую версию авто придется заплатить 1,86 миллиона. Объем мотора составит 2,2 литра. Двигатель можно будет запустить одной кнопкой. Продажи машины начнутся текущим летом.

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