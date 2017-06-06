Стали известны цены нового кроссовера CX-5

Posted 6 июня 2017, 09:02
Published 6 июня 2017, 09:02
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"В базовой комплектации авто будет стоить 1,65 миллиона. Машину оснастят мотором с объемом 2 литра", - говорится в публикации.
Кроме того, в кроссовере будет подогрев боковых зеркал и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
За топовую версию авто придется заплатить 1,86 миллиона. Объем мотора составит 2,2 литра. Двигатель можно будет запустить одной кнопкой. Продажи машины начнутся текущим летом.
р1