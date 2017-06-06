Украинский лайнер "Генерал Ватутин" в Ростов не пустим – речной вокзал

СМИ во вторник сообщили о том, что украинский лайнер, направляющийся в Одессу, держит курс на Ростов. В порту Ростова-на-Дону "Генерал Ватутин" может оказаться уже вечером во вторник. Теплоход вышел в круиз из Киева 1 июня, порт в Одесской области он покинул 5 июня, обогнув берег Крыма, лайнер направился в Ростов.