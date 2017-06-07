Ростов назвали непротестным городом

"По 10-балльной шкале, где 10- высокие, а 1 – минимальные риски проявления протестных настроений, Ростов набрал 2 балла", - указано в рейтинге фонда.

Кроме Ростова, 2 балла в рейтинге протестных рисков набрал только Воронеж. Ближайшие соседи Ростова, Краснодар и Волгоград, набрали по 4 балла.

Отмечается, что самые крупные в Ростовской области акции обманутых дольщиков и бывших сотрудников разорившегося "Кингкоула" в последний год имели скорее фоновый характер и не оказывали заметного влияния на настроение масс.

Вы относите себя к потенциальным участникам акций протеста?