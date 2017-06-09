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Алексей Ковальчук обещает выполнить обязательства перед дольщиками лофтов

9 июня 2017, 14:14
Управляющий RED Development Алексей Ковальчук делает все возможное, чтобы завершить начатые проекты, сообщают «Новые известия».

Уточняется, что три проекта компании - Loft Time, Loft Post и Loft Park находятся на различной стадии завершенности.

По словам руководителя RED Development, большую часть кредита «Промсвязьбанка» выкупила компания «Альтаир» и намерена довести строительство объектов до конца. Проект Loft Park будет завершать компания «МТФПА». Договоренность о завершении Loft Time и Loft Post ведется со строительными компаниями «Мемфис» и «Колди Групп».

«Чтобы закончить строительство Loft Time, необходимо вложить 750 миллионов рублей, а также договориться с дольщиками и банком. При благоприятном исходе объект можно будет сдать к 2018 году», - сказано в сообщении «Новых известий».

Для ускорения процесса завершения строительства ведутся трехсторонние переговоры дольщиков, банка и нового инвестора.

Завершить проект Loft Post планируется к ноябрю 2017 года. Для этого необходимы вложения в размере почти 400 миллионов рублей, а также около 20% взносов готовы вложить дольщики.

Loft Park – самый крупный проект компания планирует завершить за два года. Для этого необходимы вложения в размере 10 миллиардов рублей. Новый инвестор «МТФПА» берется выполнить обязательства перед 195 дольщиками.

#Желтые новости
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