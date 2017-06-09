Фасады строящихся зданий обтянут баннерами к ЧМ-2018 в Ростове

Posted 9 июня 2017, 11:35
Published 9 июня 2017, 11:35
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
«В настоящее время ведется работа по капитальному ремонту фасадов зданий, особое внимание уделяется домам в Кировском и Ленинском районах. Перед чемпионатом мира их затянут баннерами, чтобы визуально они выглядели более привлекательно в глазах жителей и гостей города», - сказала она.
По словам Давыдовой, затягивание баннерами – это не эффективная мера. Основная задача администрации – это привести в порядок те здания, которые не снесены, и подлежат восстановлению.