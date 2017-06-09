rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2017, 11:35

Published 9 июня 2017, 11:35

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Фасады строящихся зданий обтянут баннерами к ЧМ-2018 в Ростове

9 июня 2017, 11:35
Фасады ремонтируемых зданий домов в центральной части города Ростова-на-Дону обтянут баннерами перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году, сообщила RostovGazeta глава пресс-службы администрации города Мария Давыдова.

«В настоящее время ведется работа по капитальному ремонту фасадов зданий, особое внимание уделяется домам в Кировском и Ленинском районах. Перед чемпионатом мира их затянут баннерами, чтобы визуально они выглядели более привлекательно в глазах жителей и гостей города», - сказала она.

По словам Давыдовой, затягивание баннерами – это не эффективная мера. Основная задача администрации – это привести в порядок те здания, которые не снесены, и подлежат восстановлению.

Поддерживаете инициативу?
Проголосовало: 0 чел.
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика