Фасады строящихся зданий обтянут баннерами к ЧМ-2018 в Ростове

«В настоящее время ведется работа по капитальному ремонту фасадов зданий, особое внимание уделяется домам в Кировском и Ленинском районах. Перед чемпионатом мира их затянут баннерами, чтобы визуально они выглядели более привлекательно в глазах жителей и гостей города», - сказала она.