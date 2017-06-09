Международную конференцию организовали в ДГТУ в Ростове

Posted 9 июня 2017, 15:27
Published 9 июня 2017, 15:27
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Мероприятие начало работу в четверг. Бизнесмены, чиновники и работники вузов планируют обсудить затронуть развития инновационной деятельности в вузах", - говорится в публикации.
Запланировано заключение ряда контрактов о стратегическом партнерстве.В вузе открылись нескольких лабораторий. Среди них заработал цех механической обработки, где можно заниматься сварочными и слесарными мероприятиями.
Отмечается, что помещения оборудовали хорошей вентиляцией. Также были соблюдены все законодательные нормы.
Пресс-служба пишет, что в мастерских есть современные станки. На их закупку потратили пять миллионов рублей.
В одной из лабораторий установили единственный в РФ уникальный микроскоп.
На пятницу запланирована форсайт-сессия. На ней побывают представители образования, бизнеса и власти.
р1