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Posted 9 июня 2017, 15:27

Published 9 июня 2017, 15:27

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Международную конференцию организовали в ДГТУ в Ростове

9 июня 2017, 15:27
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в ДГТУ была организована международная конференция на тему "Моделирование процессов R2B: инновационные образовательные программы и сетевое партнерство", эти данные предоставила пресс-служба учреждения.

"Мероприятие начало работу в четверг. Бизнесмены, чиновники и работники вузов планируют обсудить затронуть развития инновационной деятельности в вузах", - говорится в публикации.

Запланировано заключение ряда контрактов о стратегическом партнерстве.В вузе открылись нескольких лабораторий. Среди них заработал цех механической обработки, где можно заниматься сварочными и слесарными мероприятиями.

Отмечается, что помещения оборудовали хорошей вентиляцией. Также были соблюдены все законодательные нормы.

Пресс-служба пишет, что в мастерских есть современные станки. На их закупку потратили пять миллионов рублей.

В одной из лабораторий установили единственный в РФ уникальный микроскоп.

На пятницу запланирована форсайт-сессия. На ней побывают представители образования, бизнеса и власти.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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